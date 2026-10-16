Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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16.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 29,28 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,28 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'520 Punkten tendiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,51 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174'913 Deutsche Bank-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 22,42 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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