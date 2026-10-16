Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Amrize143013422Swiss Re12688156Logitech2575132Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
Goldpreis: Droht ein Rücksetzer? Die UBS sieht darin eine Kaufchance mit Ziel 5'400 US-Dollar
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 29,28 EUR.

Deutsche Bank
27.20 CHF 0.03%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 29,28 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'520 Punkten tendiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,51 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174'913 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 22,42 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an

Altersvorsorgedepot: Trade Republic heizt den Preiskampf weiter an

Deutsche-Bank-Aktie fester: Milliardenstreit um 1MDB könnte vor Einigung stehen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.1634 18.06.2027 160549057
Long 130.9901 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0953 11.46 161358096
Long 12.2509 5.33 157533406
Long 16.2178 3.29 161358095
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.975 13.19 161756888
Short 11.7439 5.06 160966180
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.87 147103152
Long 8 -9.88 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.