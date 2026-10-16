Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 29,43 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'666 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 29,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,45 EUR. Bisher wurden heute 1'995'513 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 21,80 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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