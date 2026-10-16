Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Freitagmittag an Boden

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 29,41 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'606 Punkten notiert. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,55 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 858'257 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 35,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 21,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 23,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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