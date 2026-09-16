Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gesucht

Um 09:28 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 33,61 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'486 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 33,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,68 EUR. Zuletzt wechselten 140'324 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,14 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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