Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,31 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'486 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 33,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,68 EUR. Zuletzt wechselten 1'205'138 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 35,85 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,61 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,50 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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