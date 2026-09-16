Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Bei der Deutsche Bank-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 33,31 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,31 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'486 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 33,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,68 EUR. Zuletzt wechselten 1'205'138 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Bei 35,85 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,61 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,50 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Deutsche Bank-Aktie unbeeindruckt: Finanzinstitut erzielt Vergleich - Millionen-Klage vom Tisch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Deutsche Bank am 16.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.