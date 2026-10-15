Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag in Rot

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 29,43 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'196 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 29,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 495'365 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 35,85 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 21,82 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 19,07 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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