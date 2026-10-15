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15.10.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 28,88 EUR.

Deutsche Bank
27.20 CHF -2.52%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 28,88 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'256 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 28,85 EUR. Bei 29,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'995'336 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 24,14 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 21,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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