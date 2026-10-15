Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 29,41 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'185 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,03 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'251'903 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,90 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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