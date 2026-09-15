Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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15.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Dienstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 33,07 EUR.
Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 3,2 Prozent auf 33,07 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'324 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,07 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,64 EUR. Zuletzt wechselten 415'200 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,41 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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