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15.09.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 33,59 EUR ab.

Deutsche Bank
31.00 CHF -3.70%
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Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 33,59 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'445 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,74 EUR. Bei 33,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 3'323'701 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Abschläge von 29,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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