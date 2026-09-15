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15.09.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kurseinbussen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 33,39 EUR.

Deutsche Bank
31.00 CHF -3.70%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 33,39 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'385 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'062'677 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,35 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 28,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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