Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,06 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'409 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,12 EUR zu. Bei 29,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 634'296 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 19,26 Prozent wieder erreichen. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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