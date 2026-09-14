Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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14.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 34,65 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'542 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 34,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172'443 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,26 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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