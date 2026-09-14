Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Montagnachmittag nach

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 34,28 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'442 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 33,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'724'646 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,58 Prozent. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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