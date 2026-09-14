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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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14.09.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag Verlust reich

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag Verlust reich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 34,17 EUR.

Deutsche Bank
32.11 CHF -2.79%
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Die Deutsche Bank-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 34,17 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'439 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,01 EUR ab. Bei 34,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1'262'406 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 43,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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