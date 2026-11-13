Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 33,25 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'727 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,00 EUR ein. Bei 33,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 222'516 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,37 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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