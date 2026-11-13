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13.11.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 33,12 EUR ab.
Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 33,12 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'739 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,23 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'446'574 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. 8,23 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Deutsche Bank gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent gesteigert.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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