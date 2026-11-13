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13.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Freitagmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 33,42 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 33,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'808 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 639'144 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 6,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 40,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,31 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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