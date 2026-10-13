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13.10.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Vormittag Boden gut

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Vormittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 30,55 EUR zu.

Deutsche Bank
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 30,55 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'336 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,59 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 131'167 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,03 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.03 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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