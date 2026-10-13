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13.10.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kursabschlägen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 29,84 EUR.

Deutsche Bank
27.94 CHF -0.52%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 29,84 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'296 Punkten realisiert. Bei 29,75 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2'328'760 Deutsche Bank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 20,14 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 20,18 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,31 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1932 9.84 161756888
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