Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag freundlich

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 30,46 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'406 Punkten notiert. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,62 EUR zu. Bei 30,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 469'190 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,70 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 21,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche-Bank-Aktie fester: Milliardenstreit um 1MDB könnte vor Einigung stehen

Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht