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13.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Donnerstagvormittag zu

Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Donnerstagvormittag zu

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 33,64 EUR zu.

Deutsche Bank
31.01 CHF -0.65%
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Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,64 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'435 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 34,10 EUR. Bei 33,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 692'069 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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