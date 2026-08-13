Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Donnerstagvormittag zu
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 33,64 EUR zu.
Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,64 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'435 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 34,10 EUR. Bei 33,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 692'069 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 06.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung
Deutsche Bank-Aktie gewinnt: China ernennt Institut zum Renminbi-Clearing-Dienstleister
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Neutral
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
13.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag höher (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Donnerstagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.