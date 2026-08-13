Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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13.08.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 33,24 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 33,24 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'383 Punkten realisiert. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,19 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'354'950 Deutsche Bank-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.03 Mrd. EUR eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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