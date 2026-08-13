Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag höher

Das Papier von Deutsche Bank legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,68 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'469 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 34,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'457'865 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2026 auf bis zu 34,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 1,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,29 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Deutsche Bank seine Aktionäre 2025 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. EUR – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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