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12.11.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 33,37 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 33,37 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'704 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,26 EUR ein. Bei 33,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 2'095'153 Aktien.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,43 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,62 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 0,91 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.11 Mrd. EUR umsetzen können.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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