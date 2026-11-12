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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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12.11.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag schwächer

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 33,60 EUR.

Deutsche Bank
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Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 33,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'881 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,32 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,83 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 936'166 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,68 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit Abgaben von 29,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4493 18.06.2027 159488276
Long 29.6869 18.12.2026 162802357
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1468 11.58 161317884
Long 12.0603 5.70 161814800
Long 19.2965 2.48 162946237
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5412 11.52 162583422
Short 11.8748 4.82 160187808
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -32.14 147103152
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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