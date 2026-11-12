|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 33,60 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 33,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'881 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,32 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,83 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 936'166 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,68 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit Abgaben von 29,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Buy
Oktober 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.11.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Deutsche Bank: Bafin verhängt Millionenstrafe wegen IT-Pannen bei Postbank-Kunden (Spiegel Online)
|
12.11.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Deutsche Bank am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.