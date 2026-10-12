Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag freundlich

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 30,33 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'210 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194'750 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 18,18 Prozent zulegen. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Analyse: Warburg Research bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.