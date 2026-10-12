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12.10.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag in Grün

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 30,28 EUR zu.

Deutsche Bank
28.09 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 30,28 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'294 Punkten steht. Bei 30,41 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'047'876 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 21,35 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 24.186 18.06.2027 159488277
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8495 11.58 156741191
Long 11.4939 5.63 161358095
Long 14.582 3.58 157534440
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.0081 16.45 160187808
Short 9.8751 6.87 160632553
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.69 147103152
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