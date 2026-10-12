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12.10.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 30,10 EUR.

Deutsche Bank
28.11 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,10 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'209 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 30,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 648'002 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 19,09 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,88 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 6.8858 11.44 156741191
Long 11.1226 5.49 161358095
Long 14.1846 3.44 157534440
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.0777 16.62 160187808
Short 10.1554 7.03 160632553
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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