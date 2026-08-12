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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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12.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,25 EUR zu.

Deutsche Bank
31.21 CHF 0.23%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,25 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'457 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,26 EUR an. Bei 33,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 111'604 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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