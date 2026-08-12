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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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12.08.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag gefragt

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 33,22 EUR.

Deutsche Bank
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 33,22 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'422 Punkten liegt. Bei 33,35 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'355'874 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 34,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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