Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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12.08.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittwochmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Um 12:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 33,26 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 804'716 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Bei 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 3,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Abschläge von 28,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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