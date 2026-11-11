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11.11.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 33,56 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 33,56 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'627 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 312'441 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 6,39 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,03 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Deutsche Bank gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15.84 Mrd. EUR gegenüber 15.11 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,31 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Deutsche Bank am 11.11.2026
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