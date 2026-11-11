Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 33,53 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'589 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 33,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'628'163 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 6,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,96 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 28.10.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.11 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,31 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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