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11.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,25 EUR zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,25 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'512 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'018'991 Deutsche Bank-Aktien.
Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,37 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent gesteigert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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