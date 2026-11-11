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11.11.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,25 EUR zu.

Deutsche Bank
30.82 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,25 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'512 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'018'991 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,37 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1089 18.06.2027 160549057
Long 12.2842 19.03.2027 157053355
Long 38.3883 18.12.2026 162805257
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.855 12.13 161317884
Long 11.2907 6.29 161814800
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6762 10.83 162583422
Short 12.3833 4.17 160187808
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -31.74 147103152
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 15’955.99 13.94 S03BFU
Short 16’566.01 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’172.33 12.11.2026 09:47:24
Long 14’393.97 19.53 S1OTBU
Long 14’078.91 13.92 SABJEU
Long 13’458.83 8.91 S1B77U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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