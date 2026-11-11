Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 33,25 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'512 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'018'991 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,37 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent gesteigert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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