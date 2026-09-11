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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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11.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Vormittag zu

Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Vormittag zu

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Deutsche Bank
33.03 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 35,03 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'448 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 35,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 173'053 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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