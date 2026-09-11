Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Vormittag zu
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Um 09:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 35,03 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'448 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 35,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 173'053 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Deutsche Bank-Aktie unbeeindruckt: Finanzinstitut erzielt Vergleich - Millionen-Klage vom Tisch
Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Deutsche Bank-Aktie
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag höher (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.