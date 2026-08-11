Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr bei 33,21 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'337 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 33,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93'224 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,26 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 3,16 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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