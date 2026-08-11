Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,22 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 33,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'445 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 33,41 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'417'056 Deutsche Bank-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,26 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 3,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Deutsche Bank-Aktie gewinnt: China ernennt Institut zum Renminbi-Clearing-Dienstleister
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Neutral
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)