Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 33,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'445 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 33,41 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'417'056 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,26 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 3,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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