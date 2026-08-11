Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’791.8500 -0.3%  DAX 26’391.4 0.3%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’370 -0.4%  Bitcoin 51’435 -0.7%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.2 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Plug Power macht Fortschritte bei der Profitabilität - Aktie zieht an
On-Aktie sackt zweistellig ab: Schuhfirma wächst weiter rasant - Ausblick trotzdem vorsichtiger
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
Juli 2026: So schätzen Experten die Intel-Aktie ein
Ausblick: Cerebras Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahe Nulllinie

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 33,22 EUR.

Deutsche Bank
31.14 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 33,22 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'445 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 33,41 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,21 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'417'056 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,26 EUR) erklomm das Papier am 06.01.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 3,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie gewinnt: China ernennt Institut zum Renminbi-Clearing-Dienstleister

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Neutral

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten