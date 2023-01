Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Mittwochvormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,69 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 14'803 Punkten tendiert. Bei 11,76 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,72 EUR. Über Xetra wurden im bisherigen Handelsverlauf 551'598 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 20,14 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 61,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Deutsche Bank liess sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,20 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6'918,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6'000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Deutsche Bank die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

