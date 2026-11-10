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10.11.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Vormittag positiv

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 33,30 EUR.

Deutsche Bank
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Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 33,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'587 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,36 EUR aus. Mit einem Wert von 32,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 590'198 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,48 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Am 28.10.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 17.7355 17.09.2027 160236207
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.7107 12.04 162231407
Long 10.5102 6.57 162583413
Long 12.843 4.73 162583412
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4372 14.87 162583422
Short 8.8678 7.96 160187808
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.94 147103152
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Long 14’308.19 20.00 SY0DBU
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