Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Nachmittag fester

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 33,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'471 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,65 EUR zu. Mit einem Wert von 32,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3'016'817 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,27 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,73 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,91 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15.84 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent gesteigert.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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