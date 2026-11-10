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10.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 33,60 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 33,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'611 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,99 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1'663'151 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 29,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 28.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15.84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,31 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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