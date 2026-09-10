Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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10.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 35,47 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 35,47 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'585 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,49 EUR. Bei 35,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 265'564 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 35,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,86 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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