Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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10.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 34,89 EUR abwärts.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,89 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'417 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 34,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'761'616 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 2,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Mit Abgaben von 31,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,33 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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