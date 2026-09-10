Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag fester

Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,37 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'558 Punkten tendiert. Bei 35,55 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'353'355 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 1,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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