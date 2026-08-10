Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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10.08.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,78 EUR abwärts.
Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 32,78 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'338 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,75 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228'977 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 34,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 4,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,35 Prozent.
Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.03 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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