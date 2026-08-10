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10.08.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag fester

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagnachmittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,10 EUR nach oben.

Deutsche Bank
30.93 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 33,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'341 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'537'037 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 3,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.0029 5.79 158678814
Long 16.7511 2.55 159476105
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0306 11.12 157784314
Short 11.2489 5.93 157534427
Short 20.5937 2.00 156739223
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