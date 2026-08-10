Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 32,91 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'399 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,07 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 32,75 EUR. Bei 32,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 773'274 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,26 EUR. Gewinne von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,82 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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