Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 31,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'847 Punkten steht. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,88 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 229'983 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 23,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,17 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 15.84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,32 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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