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09.11.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 32,55 EUR.
Das Papier von Deutsche Bank legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 32,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'231 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1'800'411 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR. 10,12 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 26,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 28.10.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.11 Mrd. EUR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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